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Сумма требований российских телеканалов к Google достигла 1,8 дуодециллиона рублей

РБК: требования российских ТВ-каналов к Google достигла 1,8 дуодециллиона рублей
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Shutterstock

Общая сумма требований российских телеканалов к корпорации Google из-за блокировки YouTube-аккаунтов составила 1,81 дуодециллиона рублей. Об этом пишет РБК со ссылкой на информированные источники.

«Это долг, накопившийся у Google к 15 января за неисполнение требования восстановить аккаунты российских медиа на YouTube», — отметил собеседник агентства.

В РБК подчеркнули, что сумма штрафа удваивается каждую неделю, пока решение не будет выполнено. Дуодециллион — это единица с 39 нулями.

В конце октября прошлого года российские телекомпании потребовали у Google два ундециллиона рублей (единица с 36 нулями) из-за блокировки аккаунтов на видеохостинге YouTube. В деле проходили такие телеканалы, как «Звезда», «Первый канал», «Москва Медиа», «ТВ-Центр», НТВ, «Россия 1», «Россия 24» и другие. Позже корпорация оспорила этот штраф в Международном арбитражном суде в Великобритании.

22 января Высокий суд Англии и Уэльса запретил телеканалам РФ судиться с Google по причине блокировки своих YouTube-каналов. Суд согласился с позицией корпорации, посчитав, что все споры российских СМИ с компанией регулируются британским законодательством.

Ранее Путин объяснил замедление YouTube в России.

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