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Сеть Street Beat на 500 млн рублей выпустила ЦФА на платформе А-Токен

В Альфа-Банке отметили рост интереса инвесторов к цифровым финансовым активам
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Пресс-служба Альфа-Банка

Альфа-Банк 28 января разместил на платформе А-Токен ЦФА сети Street Beat. Об этом сообщается на сайте банка. Объем выпуска составил 500 млн рублей.

Отмечается, что это первый раз, когда российская ретейл-сеть, специализирующаяся на обуви, участвует в подобном размещении.

В Альфе уточнили, что выпуски представлены в форме простого денежного требования с фиксированной доходностью. Эмитентом сделки выступил ООО «Реинвент» — юридическое лицо торговой марки Street Beat и Hiker. Приема заявок стартовал 28 января, закрытие книги и выпуск ЦФА проведут 3 февраля.

«Мы наблюдаем рост интереса со стороны инвесторов к цифровым финансовым активам, что подтверждает увеличение числа клиентов на нашей платформе. Выпуски ЦФА в ритейле продолжают пользоваться повышенным вниманием со стороны розничных инвесторов», — рассказал директор по инновациям Альфа-Банка Денис Додон.

По его словам, этот интерес можно объяснить не только высокими финансовыми показателями, но и эмоциональной составляющей.

«Наша цель как лидера рынка — продолжать развивать ЦФА, предлагая привлекательные форматы как для институциональных, так и для частных инвесторов», — добавил он.

В свою очередь, вице-президент Inventive Retail Group по спортивным товарам Елена Боровикова отметила, что инвестиция в Street Beat стала вкладом в развитие динамично развивающейся розничной сети.

«Она включает в себя торговые точки, сайт и отдельное приложение. В настоящее время мы представлены 78 магазинами в Москве и регионах, при этом только за последние два года было открыто более 20 новых точек. Ассортимент сети включает оригинальные товары от лидеров рынка, а также собственную торговую марку одежды, обуви и аксессуаров», — добавила она.

Напомним, собственная платформа Альфа-Банка для работы с цифровыми финансовыми активами А-Токен позволяет размещать свободную ликвидность или участвовать в привлечениях капитала компаний всем категориям инвесторов. На сегодняшний день на платформе выпустили более 700 ЦФА на общую сумму 260 млрд рублей.

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