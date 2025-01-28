Производители теплиц из РФ призвали отказаться от субсидирования иностранных конкурентов

Российские производители промышленных теплиц через профильные объединения — Алюминиевую ассоциацию и ассоциацию «Теплицы России» — попросили Министерство по развитию Дальнего Востока отказаться от субсидирования из федерального бюджета импортных теплиц. Об этом «Газете.Ru» рассказал гендиректор крупного производителя «ГринАл» Сергей Рачков.

Инвесторы сохраняют интерес к строительству тепличных комплексов на Дальнем Востоке, так как там сохраняется мера поддержки в виде возмещения инвестору из федерального бюджета части прямых затрат (CapEx), добавил Сергей Рачков.

Он напомнил, что когда данная программа распространялась на все регионы страны, Минсельхоз РФ ставил обязательным условием бюджетного субсидирования использование в проекте российских материалов.

Но Минвостокразвития не устанавливает нормы локализации, получается, что при реализации крупных тепличных проектов на Дальнем Востоке российский бюджет поддерживает иностранных производителей теплиц, объяснил гендиректор «ГринАла».

В целях поддержки российских производителей алюминиевых конструкций (алюминий — основной конструкционный материал промышленных теплиц) считаем важным, чтобы Минвостокразвития по примеру Минсельхоза РФ также установило норму локализации при выделении субсидий, рассказал он.

До 2018 года субсидии Минсельхоза на строительство теплиц могли получить инвесторы по всей России, одним из обязательных условий было использование в проекте российских комплектующих. С 2019 года программу ограничили Дальним Востоком, ее администрирование передали Минвостокразвития, которое не указало в правилах получения субсидий обязательную локализацию.

Руководитель проекта Алюминиевой ассоциации Андрей Функ заявил, что мощности российских производителей тепличных комплексов сильно недозагружены даже несмотря на то, что после провала 2022-2023 гг в тепличном строительстве в 2024 году начался рост.

«В такой ситуации логично направлять бюджетные средства на поддержку только отечественных производителей. Ведущие российские компании — «ГринАл», «Агрисовгаз», «Алюминиевый сад» — освоили производство теплиц европейского уровня «под ключ», а технологический суверенитет является одним из стратегических приоритетов государства», — рассказал он.

Андрей Функ добавил, что по оценкам Алюминиевой ассоциации, в ДФО в ближайшие два года будут введены в эксплуатацию около 60 га промышленных теплиц, суммарные инвестиции в которые превысят 20 миллиардов рублей.

В подавляющем большинстве этих проектов используются иностранные конструкционные материалы, федеральный бюджет, таким образом, профинансирует иностранных поставщиков, пояснил он.