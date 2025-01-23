Почти половина российских компаний планирует внедрить процессную аналитику

Объем российского рынка Process Mining (PM) составил около 900 млн рублей в 2024 году, следует из результатов исследования Сбера и компании «Технологии Доверия».

По оценкам экспертов, до 2028 года рынок PM будет в среднем расти на 69% ежегодно.

Как отметил старший вице-президент, руководитель блока «Финансы» Сбера Тарас Скворцов, рынок PM динамично развивается.

«Увеличивается спрос на PM-решения, расширяется сфера их использования, цифровизируется все больше процессов, да и сами инструменты Process Mining стремительно совершенствуются», — сказал он.

Скворцов добавил, что чаще всего PM применяется крупными и средними компаниями, а также в государственном секторе.

«Российские решения уже сейчас позволяют сократить длительность бизнес-процессов вплоть до 50% и вдвое снизить трудозатраты», — сказал он.

По данным исследования, 45% российских компаний планируют внедрять в свои процессы PM. Об этом чаще всего говорят финансовые компании, металлургические и горнодобывающие предприятия, а также ретейл.

Как рассказала партнер технологической практики компании «Технологии Доверия» Анастасия Кабаева, PM внедряют для дальнейшей трансформации процессов.

«На данный момент компании в первую очередь применяют PM для оптимизации таких процессов как управление закупками и заказами, взаимодействие с клиентами, производственные и ИТ-процессы. Мы ожидаем существенного расширения областей применения данной технологии», — сказала она.

Также аналитики отмечают, что ключевые предпосылки к внедрению PM – удлинение процессов, высокая вариативность и большое количество нерегулярных этапов.

Напомним, Process Mining — это инструмент анализа бизнес-процессов на основе их цифровых следов в информационных системах, который помогает оптимизировать процессы через глубокую аналитику и формировать рекомендации на базе технологий машинного обучения и визуализации данных. С 2018 года Сбер развивает собственную low-code платформу Process Mining.