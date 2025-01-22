Модернизации ПО «Роснефти» для геологического моделирования принесет более 1 млрд рублей

Научный институт «Роснефти» в Уфе провел модернизацию программного обеспечения (ПО) для геологического моделирования «РН-ГЕОСИМ», сообщается на сайте компании.

Отмечается, что обновленный комплекс теперь может моделировать 80% месторождений компании. При этом экономический эффект от его модернизации для «Роснефти» превысит 1 млрд рублей.

Как уточнили в компании, новые возможности «РН-ГЕОСИМ» обеспечивают автоматизированное построение геологической модели за короткий срок на основе заданных сценариев, а также позволяют проводить экспресс-анализ запасов углеводородов. Также в программу добавили поддержку нового формата хранения данных, что значительно увеличило скорость работы с геологическими моделями, содержащими большие объемы информации.

Так, геологическая модель одного из крупнейших месторождений компании, созданная по данным более 27 тыс. скважин, теперь открывается в 4 раза быстрее — всего за 7 секунд.

Кроме того, в программу внедрили модуль автоматического создания отчетных документов, который позволяет пользователям оперативно получить полностью заполненный паспорт геологической модели, содержащий все необходимые графические материалы, а также заполненные регламентные таблицы. Это решение ускорило подготовку документов в несколько раз.

Помимо этого, сотрудники научного института «Роснефти» в Уфе разработали интерактивный практикум для обучения пользователей с основами работы в «РН-ГЕОСИМ».

«Пользователю предлагается пошагово расставить виртуальные разведочные скважины и на их основе создать свою геологическую модель, определить залежи углеводородов и оценить их запасы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сценарию предлагает пользователю за 10 шагов построить геологическую модель, максимально точно совпадающую с эталонной. Предполагается, что практикум ускорит обучение новых пользователей работе с программным комплексом.

В «Роснефти» уточнили, что сейчас «РН-ГЕОСИМ» использует более 200 профильных специалистов в 22 дочерних предприятиях компании.