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Группа «Аэрофлот» перевезла 2,16 млн пассажиров через хаб в Красноярске в 2024 году

Пассажиропоток группы «Аэрофлот» через Красноярск увеличился на 38%
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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Авиакомпании группы «Аэрофлот» («Аэрофлот», «Россия» и «Победа») перевезли 2,16 млн пассажиров через аэропорт имени Д.А. Хворостовского в Красноярске в 2024 году, что на 38% больше показателей 2023 года и составляет половину от общего пассажиропотока аэропорта Красноярска, сообщает пресс-служба авиакомпании.

В авиакомпании отметили, что всего группа «Аэрофлот» выполняла 27 внутренних и 10 международных рейсов из аэропорта Красноярска в 2024 году. Более 1,8 млн человек воспользовались внутренними линиями (рост на 31%), а международными – более 350 тыс. пассажиров (рост на 84%).

Также на рейсах «Аэрофлота» и «России» под кодом SU пассажиропоток через аэропорт Красноярска впервые превысил 2 млн человек, а авиакомпания «Победа» перевезла более 135 тыс. пассажиров.

В авиакомпании добавили, что самыми популярными маршрутами группы «Аэрофлот» из хаба в Красноярске по России стали Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Благовещенск, Екатеринбург, Иркутск и Новосибирск. Самыми популярными международными маршрутами стали Пхукет, Ташкент и Ош.

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