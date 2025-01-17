Changellenge назвал Альфа-Банк лучшим технологичным банком для старта карьеры

Альфа-Банк признали лучшим банком для старта карьеры. Об этом свидетельствуют данные исследования Changellenge Best Company Award 2025, сообщается на сайте банка.

Отмечается, что в онлайн-опросе поучаствовали более 8 тыс. студентов из 40 ведущих вузов России. Так, Альфа-Банк первым в стране получил статус «Работодатель нового поколения».

Кроме того, банк победил в номинации «Прорыв года», а также стал лучшим из банков как работодатель в IT-сфере и по техническим специальностям.

«Мы создаем технологии будущего, развиваем искусственный интеллект в России, открываем кафедры в главных вузах, развиваем комьюнити Alfa Students, проводим хакатоны на всю страну. Мы делаем все для того, чтобы талантливые и амбициозные молодые люди мечтали у нас работать», — сказал HR-директор Альфа-Банка Марат Исмагулов.

Он подчеркнул, что победа в такой престижной премии как Changellenge Best Company Award подтверждает, что усилия Альфы оправданы.

Напомним, ежегодная премия в сфере развития бренда работодателя Changellenge Best Company Award проводилась в 10 раз. Студенты с высоким потенциалом в онлайн-опросе показывают, как они относятся к работодателям страны. Исследование охватывает такие вузы как МГУ, МГТУ, МГИМО, НИУ ВШЭ, РЭУ им. Г.В. Плеханова, МФТИ, ФУ при правительстве РФ, УрФУ, НГУ, КФУ и другие престижные вузы.