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«МТС Линк» стал лучшим ВКС-сервисом по техническому обслуживанию

IT-World признал «МТС Линк» лучшим в России ВКС-сервисом по качеству техподдержки
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Shutterstock

Платформа для бизнес-коммуникаций и совместной работы «МТС Линк» стала лучшей среди российских ВКС-сервисов, следует из результатов исследования IT-World.

В ходе исследования IT-World ИТ-руководители из различных отраслей оценивали 10 российских платформ и 1 зарубежную по 10-балльной шкале.

Зарубежная платформа Zoom стала лидером по большинству критериев. Среди российских платформ ИТ-эксперты выделили лучшую поддержку у «МТС Линк» и наиболее адекватную цену у Яндекс Телемоста.

Также «МТС Линк» назвали лучшим сервисом по удобству администрирования и стабильности работы, а по кроссплатформенности сервис разделил первое место с Яндекс Телемостом.

Как отметил исполнительный директор «МТС Линк» Павел Потехин, российские разработчики смогли превзойти зарубежные аналоги по многим параметрам.

«Многие пользователи по инерции продолжают применять зарубежные решения. Однако российским разработчикам уже удалось догнать и превзойти зарубежные аналоги по многим параметрам, в том числе по стабильности работы. Сегодня, когда в сервисах реализованы все критически важные функции, разработчики также инвестируют в инновационные инструменты для совместной работы, в том числе на основе ИИ», — сказал он.

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