«Аэрофлот» и «Народный фронт» отправят подарки жителям приграничных районов России

«Аэрофлот» направил около 100 млн рублей на новогодние подарки для приграничных регионов

Волонтеры «Аэрофлота» и активисты «Народного фронта» организовали комплектацию и отправку новогодних подарков жителям Белгородской и Курской областей, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

Деньги на закупку и отправку подарков были собраны в рамках акции 12 декабря от продажи дополнительных авиационных услуг «Аэрофлота». В тот день любой пассажир «Аэрофлота», оплативший дополнительную услугу к оформленному перелету, принимал участие в доброй инициативе.

Всего по итогам проведенной акции удалось собрать около 100 млн рублей. Активисты «Народного фронта» закупили и доставили праздничные детские комплекты и одежду.

Как рассказал генеральный директор ПАО «Аэрофлот» Сергей Александровский, поддержка россиян, находящихся в сложной ситуации, является одной из важнейших частей социальной политики компании.

«В преддверии праздников у нас появилась новая возможность проявить заботу о соотечественниках и подарить частицу праздника тем, кому сейчас необходимы позитивные эмоции. Спасибо всем, кто стал участником этой доброй предновогодней инициативы», — сказал он.

Также руководитель исполкома «Народного фронта» Михаил Кузнецов поблагодарил авиакомпанию за данную инициативу.

«Аэрофлот» — давний партнер гуманитарной миссии «Народного фронта». Мы благодарим авиакомпанию за поддержку», — сказал он.