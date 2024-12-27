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В «Роснефти» рассказали о работе фирменных кафе в центрах городов во время праздников

Мобильные кафе «Зерно» будут работать в праздники в центрах городов России
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Виталий Аньков/РИА Новости

В предновогодние дни и январские выходные на центральных городских площадках в Москве, Петербурге, Краснодаре и Ярославле будут работать фирменные торговые точки АЗС «Роснефть» — кафе на колесах «Зерно». Об этом сообщили в пресс-службе нефтяной компании.

Во время прогулок по столичному парку Горького, Петропавловской крепости Петербурга, Пушкинской площади в Краснодаре и Советской площади в Ярославле жители и гости российских городов смогут купить горячие напитки — кофе и ягодный чай, хот-доги, сэндвичи, свежую выпечку и многое другое.

В «Роснефти» отметили, что для тех, у кого нет карты программы лояльности «Семейная команда», организуют специальную акцию «Дарим подарки новым участникам!»

Новые клиенты, оформившие в мобильном приложении «АЗС Роснефть» виртуальную карту лояльности и совершившие первую покупку в фудтраках на городских площадках до 15 января 2025 года на сумму свыше 750 рублей, получают 200 дополнительных баллов и станут участниками розыгрыша 2025 баллов. Накопленными баллами можно оплачивать покупки на АЗС компании.

Кафе на колесах будут работать до середины января.

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