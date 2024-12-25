Российский девелопер и IТ-компания будут внедрять технологии «умного города» в новых ЖК

Группа «Эталон» и российская IT-компания Sitronics Group планируют развивать и внедрять технологии «умного города» на объектах девелопера, создавать электрозарядную инфраструктуру, развивать цифровизацию процессов и разрабатывать новые технологии и продукты. Соответствующее соглашение о стратегическом партнерстве было подписано сторонами. Об этом сообщили в пресс-службе застройщика.

В настоящее время застройщик совместно с российским оператором Sitronics Electro (входит в Sitronics Group) создает сеть электрозарядных станций (ЭЗС) в жилом комплексе «Серебряный фонтан» в Алексеевском районе Москвы. Уже установлена первая «быстрая» (DC) ЭЗС для одновременного заряда двух электромобилей. Всего на территории комплекса появится семь зарядных станций, пять из них — в формате eStation Mini (АС) от Sitronics Electro.

Станциями от этого оператора в ближайшее время будут оснащены также несколько жилых комплексов группы «Эталон» в разных регионах страны — в Москве, Санкт-Петербурге и Омске.

Доступность ЭЗС для владельцев электромобилей в группе «Эталон» назвали одним из компонентов комфортных условий в современном жилом комплексе. Для этого девелопер утвердил типовое задание на проектирование жилых комплексов. Согласно документу, во всех новых объектах группы на придомовой территории будут устанавливаться электрозарядные станции для зарядки электромобилей.

Новый стандарт предусматривает размещение на каждом этапе строительства объекта не менее одной «быстрой» зарядной станции с постоянным током (тип DC) для публичных машино-мест, а также «медленных» станций с переменным током (тип AC) — для персональных.

Президент группы «Эталон» Михаил Бузулуцкий заявил, что установка электрозарядных станций в жилых комплексах — это не просто ответ на растущую популярность электротранспорта, но и важный шаг к улучшению качества жизни клиентов и вклад компании в защиту окружающей среды.

Генеральный директор Sitronics Electro Андрей Гурленов отметил, что электромобильность и развитие зарядной инфраструктуры отражены в стандарте «умного города». Он назвал это трендом, который сегодня важно учитывать бизнесу.

«Сейчас владельцы электротранспорта ограничены в возможности самостоятельной установки ЭЗС на парковке, и законодательные инициативы позволяют предполагать, что в скором времени зарядные станции станут обязательным стандартом оснащения паркингов в многоквартирных жилых комплексах», — добавил Гурленов.