Франчайзинговые магазины «Пятерочки» начали работать в Республике Коми

Торговая сеть «Пятерочка» открыла три франчайзинговых магазина в Воркуте. Они стали первыми из 5 магазинов сети франчайзинга, которые откроются в Республике Коми до конца года. В будущем количество этих магазинов в регионе увеличится до пятнадцати. Об этом сообщили в пресс-службе сети.

Открытие магазинов в Воркуте происходит в формате передачи действующих собственных точек торговой сети стратегическому партнеру-франчайзи, который ранее уже сотрудничал с «Пятерочкой» как логистический партнер.

Сделка заключена на индивидуальных условиях: хранение и логистику товаров обеспечивает франчайзи с помощью собственной инфраструктуры.

При этом, как и в основной модели франчайзинга «Пятерочки», торговая сеть берет на себя все вопросы по товарообороту, ценообразованию и маркетингу.

С учетом удаленности региона, это обеспечивает для обеих сторон высокую эффективность работы именно по модели франшизы.

Внешне, по наполнению и концепции работы магазины не отличаются от новых «Пятерочек», которые открывает сама торговая сеть.

В рамках модели франчайзи не нужно платить роялти, он делает первоначальные инвестиции в помещение для магазина и оборудование, а после открытия ежемесячно получает агентское вознаграждение в зависимости от выручки.