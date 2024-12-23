А-Токен назвали лучшей блокчейн-платформой для ЦФА в России

А-Токен победил в в номинации «Финансы и блокчейн» национальной премии «Меркурий», сообщает пресс-служба Альфа-Банка.

Платформа цифровых финансовых активов (ЦФА) получила звание «Проект года».

В банке уточнили, что общий объем обращения ЦФА на платформе превысил 230 млрд рублей. При этом с момента запуска А-Токен провел более 600 выпусков. Кроме того, платформа выпустила более 15 уникальных продуктов. Кроме того, А-Токен стал лидером по количеству инвесторов — его общая доля составила более 50% от общей численности на рынке.

Директор по инновациям Альфа-Банка Денис Додон подчеркнул, что ЦФА в России очень быстро развиваются. По его словам, в этом году объем рынка превысил 400 млрд.

«Мы рады внести вклад в развитие рынка ЦФА, и признание профессионального сообщества очень ценно для нас. Наша победа подтверждает эффективность А-Токен как надежной и масштабируемой блокчейн-платформы для эмиссии и обращения ЦФА», — добавил он.

Напомним, ежегодная национальная премия «Меркурий» признана авторитетным событием в сфере финансовых технологий. Она отмечает достижения лидеров отрасли и способствует развитию инноваций в России. Премия организована ассоциацией КорпФинТех.

Ранее в этом году А-Токен получил награды «Платформа года» и «Лидер по объему размещений» в рамках национальной премии ЦФА.