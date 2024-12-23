В СберНПФ рассказали о государственном софинансировании программы долгосрочных сбережений

Россияне получат не менее 8 млрд рублей софинансирования с помощью СберНПФ

Россияне, пополняющие свои счета в программе долгосрочных сбережений (ПДС), получат не менее 8 млрд рублей софинансирования от государства. Господдержка поступит на их счета в 2025 году. Об этом сообщили в СберНПФ.

В компании уточнили, что расчет объема софинансирования сделан максимально консервативно исходя из самого низкого коэффициента софинансирования (1 к 4) для всех клиентов.

Также в СберНПФ отметили, что вступить в программу людям помогли сервисы фонда.

С начала года россияне открыли 1,7 млн. договоров долгосрочных сбережений, чтобы в СберНПФ получать доплаты от государства, налоговые льготы и «размораживать» средства накопительной пенсии.

Каждый пятый участник программы в СберНПФ перевел в нее средства накопительной пенсии, чтобы увеличить сумму сбережений. Чаще других такой опцией пользуются жители Дальнего Востока, Свердловской области и Москвы. При этом обычная страховая пенсия после такого перевода сохраняется.

Старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Руслан Вестеровский рассказал, что россияне копят с программой долгосрочных сбережений, пользуясь сервисами СберНПФ и подключая автоматическое пополнение счета.

«С начала года люди уже отправили в программу 39 млрд рублей собственных денег. На эти вложения в 2025 году им и перечислят софинансирование от государства. Напомню, чтобы получить максимальную сумму софинансирования — 36 тыс. рублей — нужно успеть до боя курантов пополнить программу соразмерно официальному ежемесячному доходу», — заявил он.

Вестеровский заверил, что все эти деньги будут под надежной защитой. Личные взносы в ПДС и доход по ним застрахованы Агентством по страхованию вкладов на сумму до 2,8 млн рублей.

Господдержка (софинансирование) будет составлять до 36 тысяч рублей в год в течение первых 10 лет, начиная с года, следующего за годом уплаты взносов, и будет зависеть от размера взносов и официального дохода.

Так, если официальный доход составляет до 80 тыс. рублей в месяц, то господдержка будет «один-за-один», т.е. на 2 тыс. рублей взносов господдержка составит такую же сумму.

Если официальный доход превышает 80 тыс. рублей, то господдержка будет «один–за-два», т.е. на 2 тыс. рублей взносов господдержка составит 1 тыс. рублей.