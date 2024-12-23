Глава ПСБ отметил работу Чувашского отделения Союза машиностроителей

Количество людей, вступивших в ряды Чувашского отделения Союза машиностроителей в 2024 году, превысило 2400 человек и достигло 5270 сотрудников. Кроме того, региональное отделение пополнилось тремя новыми участниками-юридическими лицами, и теперь общее количество промышленных компаний, входящих в состав Чувашского отделения, составляет 34 организации. Об этом на открытии заседания регионального совета организации заявил председатель ПСБ и куратор Чувашского отделения ООО «Союз машиностроителей России» Петр Фрадков.

Глава ПСБ назвал Чувашское отделение Союза машиностроителей одним из ведущих региональных объединений российских машиностроителей.

«На постоянной основе отделение участвует в федеральных и региональных мероприятиях, направленных на развитие машиностроительного комплекса, организовывает спортивные, социальные и профориентационные мероприятия. Подготовка кадров для оборонной промышленности и промышленности в целом также относится к важнейшим приоритетам работы Чувашского регионального отделения», — заявил Петр Фрадков.

В ходе дискуссии участники заседания также обсудили возможность в следующем году усилить взаимодействие между всеми региональными отделениями СоюзМаш, которые курирует председатель ПСБ.

Одним из ярких примеров такого взаимодействия назвали летнюю смену в военно-историческом лагере «Страна героев» для детей работников предприятий Чувашской республики и Волгоградской области, входящих в СоюзМаш. Поездку организовал ПСБ совместно с Российским военно-историческим обществом. Такие инициативы будут способствовать выбору детьми профессий инженерного характера, пришли к выводу участники заседания.