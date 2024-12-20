Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Поиск в «СберБанк Онлайн» сделали функциональнее

GigaChat интегрировали в «СберБанк Онлайн»
close
Depositphotos

Сбер интегрировал искусственный интеллект GigaChat в свое приложение «СберБанк Онлайн», сообщает пресс-служба банка.

Теперь 83 млн пользователей смогут получить ответы на вопросы, даже если они не относятся к теме финансов или банка. Искусственный интеллект может рассказать не только о лимите по снятию наличных и сложных процентах, но и ответить на темы, не относящиеся к банковской тематике.

Новый поиск с ИИ-ассистентом доступен всем пользователям приложения с версией не ниже 16.0 для iOS и не ниже 16.1 для ОС Android.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами