Поиск в «СберБанк Онлайн» сделали функциональнее

Сбер интегрировал искусственный интеллект GigaChat в свое приложение «СберБанк Онлайн», сообщает пресс-служба банка.

Теперь 83 млн пользователей смогут получить ответы на вопросы, даже если они не относятся к теме финансов или банка. Искусственный интеллект может рассказать не только о лимите по снятию наличных и сложных процентах, но и ответить на темы, не относящиеся к банковской тематике.

Новый поиск с ИИ-ассистентом доступен всем пользователям приложения с версией не ниже 16.0 для iOS и не ниже 16.1 для ОС Android.