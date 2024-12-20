МТС объявила о реструктуризации активов

Группа МТС запускает трансформацию корпоративной структуры бизнеса, она станет холдинговой структурой с выделением бизнес-вертикалей компании в отдельные юридические лица. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте компании.

В настоящее время, отмечает компания, нетелеком-бизнесы группы составляют 45% ее выручки. Создание отдельных юридических структур обеспечит прозрачность деятельности компании, быстрое принятие решений в отдельных бизнесах и четкое фокусирование инвестиций в условиях повышенной ключевой ставки Центробанка, подчеркнули в компании.

В ПАО МТС будет сосредоточен телекоммуникационный бизнес, а другие ее бизнесы будут структурированы в отдельные компании под управлением нового юридического лица «Экосистема МТС», которое будет на 100% ее дочерней компанией с большой самостоятельностью.

Ключевой задачей компании в нынешних условиях, заявили в МТС, станет снижение долговой нагрузки. В 2025 году она откажется от высокозатратных сделок M&A и от развития неэффективных направлений, например, МТС Авто и МТС Умный Дом.

Помимо этого, она планирует объединение всех IT бизнесов группы (МТС Digital, МТС AI, МТС Big Data и CloudMTS) в единую вертикаль под брендом MTC Web Services (MWS).

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