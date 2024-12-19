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Российский банк запустил удаленное открытие счета для предпринимателей

Предприниматели смогут удаленно открыть счет в Альфа-Банке

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Альфа-Банк

Физические лица, у которых есть ИП, смогут удаленно открыть счет для бизнеса в Альфа-Банке с помощью мобильного приложения или в интернет-банке, сообщает пресс-служба банка.

В банке отметили, что раньше для подписания договора предпринимателю требовалось встретиться с менеджером Альфа-Банка, но теперь это можно сделать удаленно за несколько минут.

Как рассказал директор малого и микробизнеса Альфа-Банка Денис Осин, банк всегда поддерживает предпринимателей и стремится предложить им лучшие решения для бизнеса.

«Возможность для предпринимателя полностью удаленно открыть бизнес-счет через свое личное приложение или интернет-банк поможет более эффективно распоряжаться своим временем», — сказал он.

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