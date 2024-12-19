Российский оператор начнет продавать планшеты под собственной торговой маркой

«МегаФон» начал продавать планшеты под собственной торговой маркой Fontel, сообщает пресс-служба компании.

Разработкой и поставкой планшетов займется дочерняя компания «МегаФона» Revo Charge. Линейка представлена двумя моделями: FT800 и FT1000. В них предусмотрена поддержка голосовых вызовов, LTE, micro-SIM, Wi-Fi, Bluetooth и GPS.

Как отметил директор департамента по стратегии и развитию продаж «МегаФона» Давид Борзилов, в компании ожидают высокие темпы продаж планшетов.

«В них есть все необходимое для комфортного и функционального использования, при этом мы установили очень конкурентные цены. Аудитория хорошо встречает гаджеты наших собственных торговых марок», — сказал он.

Линейка товаров «МегаФона» Fontel включает в себя кнопочные телефоны, планшеты, смарт-браслеты и умные часы.