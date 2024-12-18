Самарские предприятия «Роснефти» вошли в число победителей экологического конкурса

Нефтеперерабатывающие предприятия Самарской группы «Роснефти» — Куйбышевский, Сызранский и Новокуйбышевский нефтеперерабатывающие заводы — вошли в число победителей XX всероссийского экологического конкурса «Лидер природоохранной деятельности России». Об этом сообщили в пресс-службе нефтяной компании.

Жюри отметило высокую эффективность используемых природосберегающих технологий и реализуемых экологических проектов предприятий.

В числе отмеченных направлений природоохранной деятельности — мероприятия по повышению промышленной безопасности производства и охраны труда, сохранению и восстановлению природных ресурсов, а также инициатив, направленных на обеспечение благоприятной экологической обстановки в регионе присутствия компании.

Куйбышевский НПЗ одержал победу в номинации «Лучшее экологически ответственное градообразующие предприятие». На заводе реализуется инвестиционная программа модернизации производственных мощностей, экологические параметры контролируются с помощью современного комплекса мониторинга, включающего испытательную лабораторию, 3 стационарных экологически поста и передвижную станцию.

За последние годы Куйбышевский НПЗ сократил воздействие на атмосферный воздух, а также снизил забор воды из внешних источников на 20%. При этом доля оборотной воды в водоснабжении предприятия достигла 91,5%.

Победой в этой же номинации отмечена природоохранная деятельность Новокуйбышевского НПЗ. Предприятие работает в соответствии с международным стандартом «Система экологического менеджмента».

За счет экологической политики и программы модернизации производства завод также снизил воздействие на окружающую среду. С начала 2024 года Новокуйбышевский НПЗ сократил забор воды на 10,6%, увеличив оборотное использование воды до 96%.

Сызранский НПЗ получил высшую награду конкурса в номинации «Лучшая экологическая политика в нефтеперерабатывающей промышленности».

На предприятии ведутся работы по снижению воздействия на атмосферный воздух, повышению качества очистки сточных вод, уменьшению образования отходов производства и потребления.

Также на конкурсе отметили, что коллективы предприятий Самарской группы «Роснефти» принимают активное участие в федеральных и региональных экологических акциях, проводят озеленение социально-значимых мест Самары, Новокуйбышевска и Сызрани.