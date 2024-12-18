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На Wildberries стали чаще заказывать крупногабаритные товары

Количество продавцов крупногабаритных товаров на Wildberries выросло в 7 раз

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Shutterstock/Avigator Fortuner

Продажи крупногабаритных товаров (мебель, бытовая техника, стройматериалы) на Wildberries с января по ноябрь 2024 года увеличились в 5 раз по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщает пресс-служба компании.

В Wildberries отметили, что ключевым фактором роста стало развитие сервиса грузовой доставки курьером компании. Логистическая служба Wildberries принимает товар на складе или производстве продавца и доставляет его на этаж покупателю.

Также, по данным компании, количество новых селлеров крупногабаритных товаров в ноябре выросло в 7 раз.

Как отметил руководитель направления «Грузовая доставка и доставка курьером» объединенной компании Wildberries и Russ Евгений Булдыгин, рост продаж крупногабаритного товара показывает, что продавцы в регионах активно используют логистические возможности платформы.

«Мы продолжаем инвестировать в развитие этого сегмента и предоставлять предпринимателям инфраструктуру, которая позволяет им эффективно масштабировать бизнес», — сказал он.

Булдыгин добавил, что в ближайшие месяцы логистическая служба компании начнет работать и других странах.

Напомним, в 2024 году сервис Wildberries стал доступен продавцам из 56 городов России, включая Северный Кавказ и Дальний Восток. Также в ноябре компания запустила грузовую доставку в 21 новом городе.

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