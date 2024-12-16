Житель Красноярска принял участие в акции Сбера и выиграл автомобиль

Владелец ремонтно-отделочной компании из Красноярска, 37-летний Павел Жуков, принял участие в розыгрыше Сбера «Вселенная выгоды» из интереса и желания получить 100 тыс. бонусов «Спасибо». Клиент банка хотел купить на них подарок дочери на Новый год. Однако он оказался победителем акции и стал обладателем автомобиля GAC. Об этом сообщили в пресс-службе Сбера.

Павел Жуков рассказал, что обычно тратит бонусы «Спасибо» на покупки в «Мегамаркете». На этот раз он надеялся оплатить ими комплектующие для игрового компьютера дочке.

Клиент банка авторизовался в качестве участника акции и оставил эту страницу в закладках своего телефона. Периодически он открывал страницу и вскрывал карты с призами.

В результате житель Красноярска провел транзакции по карте Сбера на 2,5 тыс. рублей, переворачивая карточки в рамках розыгрыша, и выиграл машину.

О том, что стал обладателем приза, Жуков узнал из пуш-сообщения от Сбера.

Поначалу даже не поверил в происходящее и отнесся к новости скептически, признается он.

По его словам, он регулярно участвует в разных акциях, но приз выиграл впервые.

Сейчас победитель акции принимает участие в другом розыгрыше Сбера, главным призом которого является путешествие на Камчатку.

«С автомобилем Gac планирую не расставаться, это мой первый новый автомобиль из автосалона. Надеюсь, буду получать за рулем самые положительные эмоции, как и вся наша семья», — сказал он.

Акция «Вселенная выгоды» проводится Сбером до 26 декабря.

В банке сообщили, что до конца акции будет два розыгрыша — автомобиля и квартиры в Москве.

В последний раз разыгрываемую Сбером квартиру в Москве выиграл 34-летний житель Перми Алексей Кузнецов.