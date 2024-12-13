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Wildberries модернизировала работу складов

Wildberries увеличила объем приемки товаров на складах на 40%

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Shutterstock/Gorodenkoff

Объединенная компания Wildberries и Russ приняла ряд мер, направленных на модернизацию складских мощностей, сообщает пресс-служба компании.

В результате в высокий сезон компания смогла увеличить объем приемки товаров на все склады на 40% за 3 месяца.

На складе «Электросталь» увеличилось количество слотов для поставок, благодаря чему продавцы смогут отгружать небольшие партии товара чаще.

Склады «Краснодар», «Котовск», «Рязань» и «Невинномысск» начали принимать поставки в коробках бесплатно, а в Рязани и Котовске появилась возможность отгружать транзитные поставки через «Обухово».

Также в «Казани» и «Краснодаре» начали бесплатно принимать поставки с ювелирными изделиями, электроникой и другими товарами по типу поставок «Суперсейф». Кроме того, на транзитное направление «Обухово» — «Казань» для такого типа поставок компания ввела 50% скидку.

В компании напомнили, что сейчас ведется строительство новых объектов и расширение складов во Владимире, Рязани, Волгограде, Пензе, Воронеже, Твери, Владивостоке и других городах России. Общая площадь строящихся объектов превышает 2,3 млн кв. м., большинство из них будет введено в эксплуатацию в первой половине 2025 года.

В компании напомнили, что сейчас ведется строительство новых объектов и расширение складов во Владимире, Рязани, Волгограде, Пензе, Воронеже, Твери, Владивостоке и других городах России. Общая площадь строящихся объектов превышает 2,3 млн кв. м., большинство из них будет введено в эксплуатацию в первой половине 2025 года.

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