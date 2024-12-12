Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Альфа-Банк стал лауреатом премии «Лидеры ИИ»

Альфа-Банк присоединился к Альянсу в сфере искусственного интеллекта

close
TippaPatt/Shutterstock/FOTODOM

Альфа-Банк стал лауреатом национальной премии «Лидеры ИИ», сообщает пресс-служба банка.

Экспертный совет премии отметил разработку автоматизированной системы ИИ-моделирования AutoML, способную разрабатывать и переобучать внедренные модели.

Также Альфа-Банк присоединился к Альянсу в сфере искусственного интеллекта, чтобы совместно с другими финтех-компаниями России создавать и развивать передовые AI-технологии.

Как отметил старший вице-президент, директор по искусственному интеллекту Альфа-Банка Дмитрий Григоров, ИИ является партнером и надежным помощников в решении задач, а не заменой человеку.

«Одним из наших ключевых успехов стало автоматическое переобучение моделей, что позволило повысить их качество на более чем 20% и высвободило порядка 30% времени наших технических специалистов», — сказал он.

Григоров добавил, что Альфа-Банк уже перевел все розничные сервисы на ИИ. Он уточнил, что в банке работает Автоматический анализ отзывов клиентов с точностью выше 90%.

«ИИ подбирает лучшие персонализированные предложения из более чем 10 тыс. вариантов. Умные системы для подбора персонала ускоряют найм в разы, а автоматическое формирование расписаний сотрудников ускоряет обслуживание клиентов на 35%», — рассказал директор по искусственному интеллекту Альфа-Банка.

По его словам, в следующем году Альфа планирует внедрить, например, рекомендательные системы для программ лояльности, которые позволят получать клиентам более персональный сервис.

Всего в 2024 году в премии участвовало более 300 проектов. В числе лауреатов — проекты, которые успешно развивают ИИ-технологии в здравоохранении, банковской сфере, дизайне и различных отраслях промышленности.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами