Альфа-Банк признан самым технологичным банком по версии «Кремниевой долины» Китая

Альфа-Банк получил две награды от Инвестиционной ассоциации китайской «Кремниевой долины» (Zhongguancun Venture Capital Association — ZVCA). Финансовая организация отмечена в номинациях «Лучший банк в области цифровых технологий» и «Лучший банк в сфере финтех-инноваций». Об этом сообщили в пресс-службе компании.

По мнению экспертов, две награды Альфа-Банка — это результат постоянного стремления к технологическому прогрессу и внедрению инноваций. Банк последовательно внедряет передовые технологии для повышения удобства работы пользователей, оптимизации процессов и обеспечения надежных мер безопасности.

Награды, присужденные ассоциацией ZVCA, отражают ряд ключевых преимуществ, которыми отличается Альфа-Банк. Среди них приверженность инновациям, функциональный цифровой сервис, передовые финансовые решения, надежная система кибербезопасности и технологичные партнерства.

«Получение сразу двух наград от «Кремниевой долины» Китая — важная веха в нашем цифровом лидерстве. Признание Альфа-Банка лучшим в мире — не только наша награда, а награда всей стране, всему российскому финтеху, который сегодня также лучший в мире», — заявил глава Альфа-Банка Владимир Верхошинский.

Чжунгуаньцуньская инвестиционная ассоциация, расположенная в «Кремниевой долине» Китая — центр инноваций и ведущая бизнес-ассоциация Азии и мира в области искусственного интеллекта, финтеха и современных технологий. В ней состоят Alibaba Group, Baidu, Tencent, Lenovo, Microsoft, Intel и другие компании.