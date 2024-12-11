На AI Journey Сбер презентовал новое семейство роботов-помощников

Сбер представил на международной конференции AI Journey семейство новых роботов, созданных в Центре робототехники компании. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Как рассказал директор Центра робототехники Сбера Алексей Гонноченко, представленные роботы демонстрируют технологии, которые в будущем помогут создать отличных помощников человеку как в быту, так и на производстве.

«Наши умные роботы — еще один важный шаг к созданию роботов общего назначения. Благодаря уникальной AI-начинке они смогут адаптироваться к любым задачам и взаимодействовать с окружающей средой и людьми на интуитивном уровне», — сказал он.

По его словам, центр уже создает роботов для автоматизации складских операций, манипуляционных роботов для кассово‑инкассаторских центров, мобильных мониторинговых роботов, которые могут самостоятельно передвигаться и менять маршрут в зависимости от обстановки.

«Я очень рад, что наши новые проекты стали участниками такой большой и значимой конференции, как AI Journey. Это еще больше поднимет престиж робототехники и привлечет в наши ряды увлеченную молодежь», — добавил Гонноченко.

Так, на конференции представили робота-аниматроника Топу, который напоминает избушку на курьих ножках из русских сказок. В его разработке и визуализации помогли эксперты «Союзмультфильма». При этом голос робота был сгенерирован командой SberDevices. Отмечается, что сейчас робот умеет топать, но в будущем планируется научить его бегать, прыгать и танцевать.

Также был представлен робот-аниматроник Куба, который помогает исследовать алгоритмы ходьбы и динамического равновесия, а также тестировать разработанные методы и модели машинного обучения с подкреплением в реальности.

Кроме того, на AI Journey показали двурукий робот-помощник Краб. Управляющая им AI-технология разработана на основе архитектуры диффузионного трансформера (Embodied AI). Робот сможет прибраться на столе, брать разные предметы и складывать их в контейнер.

Четвертой представленной разработкой стал робот-помощник Слон, который благодаря AI-модели понимает вопросы человека и выполняет поставленную задачу. Например, способен переместить предметы в одну емкость. При этом Слон понимает, что он может сделать, а что — нет.