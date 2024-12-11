Импортозамещение назвали одной из причин роста закупок госкомпаний у МСП

Объем закупок госкомпаний у малых и средних предприятий (МСП) по итогам реализации профильного нацпроекта превысил обозначенный KPI (7,2 трлн рублей) и оказался в 2 раза выше показателей 2018 года, сообщают «Ведомости» со ссылкой на доклад Корпорации МСП.

В 2023 году объем закупок госкомпаний у МСП достиг 8 трлн рублей, а за первые 11 месяцев 2024 года составил 7,3 трлн рублей. Как отметил представитель КМСП, данные за этот год будут выше, так как на декабрь по традиции придется большой объем закупок со стороны госкомпаний.

По данным «Ведомостей», рост объема закупок наблюдается с 2022 года, когда он впервые составил 7 трлн рублей. В 2018 году, до начала работы нацпроекта, он составлял 3,3 трлн рублей.

Также за последние 5 лет наблюдается рост договоров с МСП. Если в 2018 было заключено 402 100 договоров, то за 11 месяцев 2024 госкомпании заключили уже 807 800 договоров.

Рост этих показателей объясняют усовершенствованием механизмов регулирования, а также распространением преференций от участия МСП в закупках на самозанятых.

Лидером по закупкам в 2024 году стала сфера обрабатывающих производств (2,78 трлн рублей). Второй стала сфера сооружений и строительных работ (2,75 трлн рублей), а третьей – научная и инженерно-техническая деятельность (351 млрд рублей).

Как отметила эксперт проекта «Контур. Закупки» Ксения Петрофанова, рост закупок у малого и среднего бизнеса объясняется различными факторами, главным из которых стала активная господдержка в рамках национального проекта.

По словам зампредседателя бизнес-объединения «Деловая Россия» Антона Данилова-Данильяна, важную роль в этом сыграло и импортозамещение.

«На западных поставщиков, которые в 2022 году начали покидать рынок, в закупках крупнейших российских компаний приходилось очень много», — отметил он.

Он добавил, что также на рост закупок повлиял более жесткий контроль ФАС и Минфина, которые стали пресекать злоупотребление работой госкомпаний с единственным поставщиком.

По мнению Петрофановой, с ростом закупок для МСП открываются новые перспективы, одна из которых — доступ к стабильному рынку.