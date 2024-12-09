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Cbonds Awards назвал Альфа-Банк лучшим в инвестиционной аналитике

Альфа-Банк получил награду в номинации «Лучшая аналитика по финансовому рынку»

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Пресс-служба Альфа-Банка

Альфа-Банк получил награду в номинации «Лучшая аналитика по финансовому рынку» ежегодной премии Cbonds Awards, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Отмечается, что банк уже второй год подряд получает награду в этой номинации. Как уточнили в Альфе, эксперты премии выделили глубокую экспертизу, широкое покрытие по ключевым отраслям экономики, точность аналитических прогнозов в макроэкономике и качественную аналитику по рынку ценных бумаг.

Помимо этого, в оценке учитывалось то, что аналитическими отчетами и обзорами Альфа-Банка пользуются крупнейшие российские бизнесы и топ-менеджеры.

Напомним, церемония награждения лучших участников рынка и сделок с ценными бумагами Cbonds Awards проводится на конференциях Cbonds с 2006 года. Ее лауреатами становятся наиболее активные и успешные участники российского облигационного рынка по итогам открытого голосования и количеству скачиваний аналитических обзоров.

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