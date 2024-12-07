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Глава «Роснефти» принял участие в международном форуме в Дохе

Игорь Сечин представил доклад на XXII Дохийском форуме

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Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин представил доклад «Perpetuum Mobile истории? Экономическая подоплека конфликтов» на XXII Дохийском форуме, сообщает пресс-служба компании.

В рамках своего выступления Игорь Сечин затронул несколько тем, среди которых использование энергетики в политических целях и разрушение глобального рынка из-за санкций.

Также глава «Роснефти» заявил, что золото может стать альтернативой доллару.

Говоря о программе избранного президента США Дональда Трампа, Сечин отметил, что Трамп будет стремиться поддерживать экономику США за счет снижения налогов и ставок.

«Ничего удивительного, что придется пострадать Канаде, Мексике, Китаю, Европе», — сказал глава «Роснефти».

Сечин подчеркнул, что для снижения стоимости топлива на рынке США, скорее всего, будут отменены все ограничения на добычу, снижены налоги, сняты административные барьеры и перенаправлены инвестиции в реальный сектор от иллюзорной альтернативной энергетики.

Напомним, с 7 по 8 декабря в столице Катара проходит XXII Дохийский форум.

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