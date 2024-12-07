Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Глава «Роснефти» назвал национальные валюты реальной альтернативой доллару

Игорь Сечин: сфера применения доллара ограничилась из-за санкций

close
Sebaguir/Shutterstock/FOTODOM

Злоупотребление санкциями ограничили сферу применения доллара в международной торговле, заявил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин.

«В результате национальные валюты стали реальной альтернативой доллару», — сказал он.

Сечин добавил, что золото может стать заменой доллару.

По мнению Сечина, доллар может вновь стать мировой валютой только в случае прекращения использования его в качестве санкционного инструмента.

Сечин отдельно отметил, что программа избранного президента США Дональда Трампа предполагает меры, направленные на поддержку экономики США за счет снижения налогов и ставок.

«Не удивительно, что Канаде, Мексике, Европе и Китаю придется пострадать. Именно к ним будут применены новые пошлины на фоне паралича Всемирной торговой организации», — сказал он.

Игорь Сечин также пошутил на тему санкций против него самого и многих присутствующих в зале, который собрал максимально возможное число зрителей, а именно 1260 человек.

Напомним, с 7 по 8 декабря в столице Катара проходит XXII Дохийский форум.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами