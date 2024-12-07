Глава «Роснефти» назвал национальные валюты реальной альтернативой доллару

Злоупотребление санкциями ограничили сферу применения доллара в международной торговле, заявил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин.

«В результате национальные валюты стали реальной альтернативой доллару», — сказал он.

Сечин добавил, что золото может стать заменой доллару.

По мнению Сечина, доллар может вновь стать мировой валютой только в случае прекращения использования его в качестве санкционного инструмента.

Сечин отдельно отметил, что программа избранного президента США Дональда Трампа предполагает меры, направленные на поддержку экономики США за счет снижения налогов и ставок.

«Не удивительно, что Канаде, Мексике, Европе и Китаю придется пострадать. Именно к ним будут применены новые пошлины на фоне паралича Всемирной торговой организации», — сказал он.

Игорь Сечин также пошутил на тему санкций против него самого и многих присутствующих в зале, который собрал максимально возможное число зрителей, а именно 1260 человек.

Напомним, с 7 по 8 декабря в столице Катара проходит XXII Дохийский форум.