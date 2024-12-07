Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российская компания разместила дебютный выпуск ЦФА на алюминий

Александр Ведяхин: платформа «Цифровые активы» продолжает развиваться

close
Unsplash

Платформа Сбера «Цифровые активы» продолжает развиваться, предлагая участникам рынка компактные финансовые инструменты, заявил первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин.

«Выпуск «Русала» на платформе цифровых финансовых активов (ЦФА) на алюминий позволит инвестору приобрести цифровой сырьевой актив в одной блокчейн-записи», — сказал он.

Ранее «Русал» разместил дебютный выпуска ЦФА на алюминий на платформе «Цифровые активы» объемом 400 тонн. Срок погашения ЦФА – 25 марта 2025 года.

Напомним, выпуск, учет и обращение ЦФА осуществляется в информационной системе на основе распределенного реестра, который гарантирует неизменность данных.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами