Российская компания разместила дебютный выпуск ЦФА на алюминий

Платформа Сбера «Цифровые активы» продолжает развиваться, предлагая участникам рынка компактные финансовые инструменты, заявил первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин.

«Выпуск «Русала» на платформе цифровых финансовых активов (ЦФА) на алюминий позволит инвестору приобрести цифровой сырьевой актив в одной блокчейн-записи», — сказал он.

Ранее «Русал» разместил дебютный выпуска ЦФА на алюминий на платформе «Цифровые активы» объемом 400 тонн. Срок погашения ЦФА – 25 марта 2025 года.

Напомним, выпуск, учет и обращение ЦФА осуществляется в информационной системе на основе распределенного реестра, который гарантирует неизменность данных.