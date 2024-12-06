МТС запустил в широкую эксплуатацию сервис безопасного цифрового пространства для детей

Центр инноваций МТС Future Crew запустил в широкую эксплуатацию сервис безопасного цифрового пространства для детей Membrana Kids, сообщает пресс-служба компании. Теперь решение доступно во всех регионах присутствия цифровой экосистемы.

Сервис поможет защищать детей от вредного контента в реальном времени. Принцип работы Membrana Kids построен на том, что встроенный искусственный интеллект (ИИ) анализирует сайты, на которые заходит ребенок, определяет, находится ли на них опасная или неприемлемая информация, а затем при необходимости блокирует доступ к ним.

Во время анализа ИИ присваивает каждому сайту свою категорию доступа («безопасный», «опасный» и «вечно запрещенный»), а затем отправляет информацию в базу данных Future Crew. За анализ и назначение категории для сайтов отвечает разработанная специалистами Future Crew ML-модель.

Как отметил руководитель продукта Membrana Kids Арсений Эпов, специалисты обратились к психологам, чтобы понять, какой контент будет приемлемым для детей в зависимости от их возраста.

«После ряда встреч с ними мы определили возрастные ступени, по границе которых мы делим контент на доступный и недоступный. Если ребенку до 5 лет, то доступ на сайты с мультфильмами будет открыт, а на сайты маркетплейсов — закрыт, а если от 12 до 14 лет — открыто будет и первое, и второе», — рассказал он.

Эпов добавил, что такой подход позволит не закрывать детям доступ ко всему подряд.

Он отметил, что родители, подключившие Membrana Kids, смогут смотреть, на какие сайты ребенок заходит чаще всего.

Также Membrana Kids анализирует вызовы ребенка и проверяет номера телефонов по базе спама и мошенников. Встроенная функция «Доверенный список» позволит определить, с каких номеров ребенок сможет принимать вызовы, а остальные будут заблокированы.