Сечин выступил с ключевым докладом на Веронском Евразийском экономическом форуме

Мировая энергетика стала одним из инструментов гибридной войны США. Об этом в ключевом докладе «Прощание с иллюзиями. Мировая энергетика в ловушке Фукидида» на Веронском Евразийском экономическом форуме рассказал главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин.

Он напомнил, что эта ситуация была описана крупнейшим древнегреческим историком Фукидидом, который в своем труде «История Пелопонесской войны» написал, страх гегемона перед возникновением альтернативных глобальных центров силы неизбежно приводит к войне с ними.

По его словам, США, используя статус мирового гегемона, делают ставку на создание особых условий для своей экономики за счет других участников рынка, в том числе союзников.

«Эта война уже началась. На разных театрах она развивается по-разному. Где-то горячая, а где-то гибридная: в сфере технологий, климата, финансов, торговли и культуры. К сожалению, сегодня мировая энергетика не является исключением и стала одной из целей и инструментом этой гибридной войны», — сказал он.

Глава «Роснефти» читает, что США, взяв на себя полномочия лидера, не удалось их реализовать, а также обеспечить необходимые условия для поддержания справедливого миропорядка.

«Америка допустила утрату лидерства в научно-технологической, промышленной и финансовой сферах, что еще 20-30 лет назад сложно было себе представить», — подчеркнул Сечин.

Также в докладе он отметил, что роль нефти и газа в мировом энергобалансе не только не уменьшится, а возрастет. При этом глава «Роснефти» добавил, что компании «зеленой» экономики не способны достичь поставленных целей в срок. По его словам, в реальной жизни бизнес голосует деньгами, а «зеленый» доллар бежит от «зеленой» повестки, как от огня».

Сечин напомнил, что за последние три года энтузиазм западных фондовых рынков в отношении сектора возобновляемой энергетики практически сошел на нет, а акции компаний по производству «чистого» топлива упали в несколько раз.

Также руководитель нефтяной компании назвал программу энергоперехода мощным санкционным барьером для 88% населения Земли. Он уточнил, что нездоровый ажиотаж, искусственно создаваемый сегодня вокруг темы изменения климата, приводит к откровенным злоупотреблениям.