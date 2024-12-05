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Глава «Роснефти» рассказал о проблемах доминирования доллара

Игорь Сечин: доминирование доллара привело к долговым и финансовым кризисам

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Гегемония Соединенных Штатов в международной валютной системе, основанной на фиатных деньгах, стала причиной множества долговых и финансовых кризисов, а также привела к потерянным десятилетиям для нескольких десятков стран с развивающейся экономикой. Об этом в ходе специальной сессии на Веронском Евразийском экономическом форуме рассказал главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин.

Руководитель нефтяной компании уточнил, что основными факторами этих кризисов стали значительные заимствования, осуществляемые развивающимися странами в американских долларах, а также последующая девальвация их национальных валют.

При этом Сечин добавил, что во многих решениях, приводивших к кризисам, участвовали западные экономисты и международные финансовые организации. Он отметил, что довольно часто подобные решения принимались под давлением организаций, находящихся под американским влиянием. Среди таких организаций глава «Роснефти» выделил Всемирный банк и Международный валютный фонд.

Как подчеркнул руководитель нефтяной компании, первоначально эти организации стремились к стабилизации валютного рынка и боролись с бедностью.

«Однако затем в их стенах возник так называемый Вашингтонский консенсус, навязавший развивающимся странам западные неолиберальные фантазии», — рассказал Сечин.

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