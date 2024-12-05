Сечин рассказал о падающем спросе на электромобили

Покупатели электромобилей разочаровались в них, из-за отсутствия спроса ведущие производители вынуждены продавать себе в убыток. Об этом заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин, выступая с докладом «Прощание с иллюзиями. Мировая энергетика в ловушке Фукидида» на XVII Веронском евразийском экономическом форуме в ОАЭ.

По словам главы «Роснефти», буму на электромобили на Западе приходит конец.

Он отметил, что сегодня на дорогах мира начитывается 1,5 млрд автомобилей, работающих на двигателях внутреннего сгорания. При этом внедрение электромобилей составляет в среднем лишь 3% от того уровня, который необходим к 2050 году.

Сечин добавил, что в США стоимость подержанного электромобиля менее чем за два года снизилась на 25%.

Одна из причин падающего спроса на электромобили, по мнению Сечина, заключается в том, что создание дополнительной генерации, сетей и зарядной инфрастурктуры не синхронизируется с электрификацией автопарка.

По его словам, это уже превратилось в головную боль для владельцев электромобилей.

Сечин убежден, что в будущем новые электромобили будут конкурировать за доступ к электроэнергии с центрами обработки данных, которым уже к 2030 году потребуется более 1 тыс. тераватт часов электричества.

«Дополнительным значительным вызовом должен стать перевод на электричество грузового, воздушного и водного транспорта. Для достижения целей энергоперехода к 2050 году количество грузовых электромобилей должно будет вырасти более чем в 100 раз до 40 с лишним миллионов. Вряд ли это реально», — заявил Сечин.