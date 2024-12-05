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Сечин заявил, что энергопереход потребует реальной перестройки экономики

Глава «Роснефти»: энергопереход потребует более $70 трлн инвестиций

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Sebaguir/Shutterstock/FOTODOM

Для достижения целей Парижского соглашения к 2050 году электроэнергетическому сектору потребуется более $70 трлн инвестиций. Об этом заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин, выступая с докладом «Прощание с иллюзиями. Мировая энергетика в ловушке Фукидида» на XVII Веронском евразийском экономическом форуме в ОАЭ.

Глава компании убежден, что энергопереход потребует перестройки или создания с нуля составных частей реальной, а не виртуальной экономики: инфраструктуры, технологий, цепочек поставок и т.д.

Игорь Сечин напомнил, что для достижения поставленных целей к 2050 году необходимо в 10 раз увеличить мощности низкоуглеродной электрогенерации до 35 ТВт, что более чем в 4 раза превышает всю установленную мощность мировой энергосистемы.

«Можно поразмышлять, реально ли это», — предложил он.

Сечин также отметил, что увеличение доли генерации с использованием возобновляемых источников энергии требует заблаговременного решения проблем, связанных со стабильной работой энергосетей, созданием мощностей хранения электроэнергии и сглаживанием пиков потребления.

«Именно по этой причине, а также из-за высокой стоимости ВИЭ, сегодняшний мировой лидер по возобновляемой генерации Китай одновременно бьет рекорды по вводу угольных мощностей. За последние 10 лет эта страна, являясь лидером в ветряной и солнечной энергетике, увеличила мощности угольной генерации более чем на 350 ГВт или на 45%», — сказал глава «Роснефти».

Также Сечин констатировал, что опытные инвесторы вернулись к углю.

«Компания Glencore, один из мировых лидеров горнодобывающей отрасли, в течение последних двух лет получила половину операционного дохода от своего угольного бизнеса», — отметил он.

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