Проект СберСеллера, «Мегамаркета» и ПИКа показал новые способы продвижения недвижимости

Проект СберСеллера, «Мегамаркета» и компании ПИК по продвижению недвижимости вошел в кейсбук Practice Stories комитета Online Branding Ассоциации развития интерактивной рекламы (АРИР). Об этом сообщили в пресс-службе СберСеллера.

Кейсбук включил 11 лучших примеров brandformance-маркетинга в 2024 году — нового подхода в рекламе, который сочетает в себе цели брендинга и перформанса.

Так, составители документа отметили, что СберСеллер, «Мегамаркет» и ПИК реализовали решение, которое привлекло внимание потребителя и сфокусировало его на предложения бренда.

Для этого на «Мегамаркете» создали специальный раздел с демонстрацией проектов и планировок компании ПИК, чтобы показать: процесс покупки квартиры так же прост, как и товаров на маркетплейсе. В сочетании с баннерной рекламой и многоканальной поддержкой идея смогла достичь 49,8 млн показов и 8,6 млн охвата.

Директор по стратегии СберСеллера Евгения Лысенко рассказала, что объединение усилий с крупным девелопером и запуск лендинга на одном из крупнейших маркетплейсов страны позволили продемонстрировать, как легко приобрести такой сложный продукт как квартира.

«Мы смогли сделать доступнее покупку новой квартиры на уровне CJ», — уточнила она.

Лыменко добавила, что СберСеллер стремится создавать решения, которые делают процесс покупки понятным, быстрым и комфортным.

По ее мнению, такие эксперименты формируют будущее цифровой коммерции.