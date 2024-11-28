Выручка «Т-Технологий» за третий квартал 2024 года возросла более чем вдвое

Совокупная выручка «Т-Технологий» за третий квартал 2024 года увеличилась более чем вдвое, составив 264,4 млрд рублей против 128 млрд рублей в аналогичном периоде прошлого года. Такие данные представлены в отчетности материнской компании Т-Банка, Т-Инвестиций, Т-Мобайла и «Росбанка» с учетом вхождения последнего в состав группы в августе этого года.

Отмечается, что чистая прибыль компании при этом выросла на 60% и составила 37,8 млрд рублей. Чистая прибыль «Росбанка» за этот период составила 7,5 млрд рублей. Единоразовые эффекты от сделки на чистую прибыль группы были минимальны. За январь-сентябрь 2024 года чистая прибыль «Т-Технологий» с учетом «Росбанка» увеличилась на 39% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По итогам всего 2024 года компания ожидает рост чистой прибыли более чем на 40% по сравнению с 2023 годом. Согласно дивидендной политике, «Т-Технологии» направляют на дивиденды до 30% чистой прибыли, первые с 2021 года выплаты владельцы бумаг получат уже в этом году.

Количество клиентов экосистемы Т согласно отчету выросло на 21% и достигло 45,7 млн. Их общий оборот покупок увеличился на 36%, до 2,4 трлн рублей. Каждый второй активный клиент компании пользуется минимум двумя ее продуктами. Ежедневно в приложения Т заходят более 14 млн человек.

Согласно отчету, рентабельность капитала (отношение прибыли к капиталу компании) за 3 квартал составила 37,8%, что выше среднерыночных показателей. Без учета «Росбанка» рентабельность капитала составила более 40%.

На конец сентября у «Т-Технологий» было более 24 млн активных клиентов в сегменте дебетовых карт и текущих счетов с общим объемом денежных средств на текущих счетах и вкладах в 2,78 трлн руб. Компания также обслуживала 770 тыс. активных клиентов в сегменте МСБ с общим остатком денежных средств на их счетах в 396 млрд руб. Число активных клиентов «Т-Инвестиций» составило 4,2 млн, общий объем активов на их брокерских счетах — 1,2 трлн руб.

Глава Т-Банка Станислав Близнюк подчеркнул, что ключевые финансовые показатели группы с учетом «Росбанка» в 3 квартале 2024 года продемонстрировали уверенную позитивную динамику на фоне возросшей ключевой ставки.

«Это подтверждает устойчивость нашей бизнес-модели к макроэкономическим изменениям», — сказал Близнюк.

Он также сообщил, что 28 ноября акции группы стали доступны для инвесторов под новым тикером Т во всех брокерских приложениях — это первый в России биржевой тикер из одной буквы.

«Вместе со сменой названия группы на «Т-Технологии» это событие завершает трансформацию бренда, который теперь полностью соответствует стратегическому фокусу нашего бизнеса на развитие технологических продуктов и инноваций в наших бизнесах», — добавил Близнюк.