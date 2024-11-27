Группа «Т-Технологии» построит собственную сеть дата-центров к 2027 году

Группа «Т-Технологии» планирует создать собственную сеть дата-центров (ЦОД), сообщает компания.

Предполагается, что к 2027 году завершится первоначальный этап строительства и начнут работать два дата-центра мощностью 50 МВт. При этом оба дата-центра, число серверов которых свыше 100 тысяч, выйдут на полную мощность к 2031 году.

В «Т-Технологиях» считают, что собственная сеть позволит компании войти в топ-5 по мощности дата-центров в корпоративном сегменте рынка, а также станет основой для развития и обеспечения стабильного функционирования всей экосистемы группы.

«Мы планируем существенно увеличить собственные технологические мощности для обработки больших данных и развития технологий искусственного интеллекта. ЦОД будут построены в особых экономических зонах с нуля и с использованием технологии free cooling, что станет первым в мировой практике масштабным промышленным опытом применения ее в финансовой отрасли», — рассказал директор по информационным технологиям, вице-президент Т-Банка Вячеслав Цыганов.

По его словам, планируется, что эта концепция значительно снизит затраты на создание и эксплуатацию ЦОД, а также позволит использовать выделяемое ЦОД тепло для обогрева близлежащей городской застройки. Он добавил, что собственная сеть ЦОД увеличит качество, повысит эффективность и обеспечит развитие оказываемых услуг.

Предполагается, что новая сеть обеспечит бесперебойную работу Т-экосистемы, например, обработку и хранение данных, а также усилит позиции компании в области искусственного интеллекта.

Кроме того, дата-центры позволят группе компаний объединить арендованные мощности с собственными, предоставив более 7 тысяч мест для размещения серверов и оборудования.

В «Т-Технологиях» прогнозируют, что строительство собственных ЦОД сэкономит компании 26 млрд рублей до 2030 года. При этом в дальнейшем за счет частичного отказа от аренды инфраструктуры и объединения арендованных и собственных площадей ежегодная экономия составит около 10 млрд рублей.

Дата-центры будут построены в особых экономических зонах (ОЭЗ). Это повлияет на развитие региональной ИТ-инфраструктуры и даст компании возможность закупать ИТ-оборудование с меньшими затратами.