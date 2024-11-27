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Wildberries расширила зону экспресс-доставки

Экспресс-доставка Wildberries появилась в 3 новых городах России

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Depositphotos

Объединенная компания Wildberries и Russ расширила зону экспресс-доставки товаров на 3 новых города России, сообщает пресс-служба компании.

Теперь раздел «Экспресс-доставка» появился в Томске, Чебоксарах и Воронеже. Таким образом, Wildberries осуществляет экспресс-доставку в 12 городах России.

Функция экспресс-доставки работает по модели «Витрина-экспресс», по которой продавец использует маркетплейс как витрину и может сам отправлять товары в срок до 4 часов.

В настоящее время экспресс-доставка в Томске, Чебоксарах и Воронеже работает в мобильном приложении, но в ближайшее время она появится и на сайте.

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