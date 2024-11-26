Губернатор Подмосковья заявил о росте промышленного производства в регионе на 16%

Промышленное производство в Московской области по итогам 2023 года выросло на 16,2%, производство обрабатывающих отраслей — на 17,8%, а инвестиции в основной капитал составили почти 1,6 трлн. рублей. Об этом на открывшемся в столице IX Международном форуме Финансового университета сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Главу региона цитирует пресс-служба областного правительства.

Губернатор Московской области отметил, что рост по индексу промпроизводства в регионе в 2024 году выше, чем в целом по стране.

Фиксируется также рост производства электроники и комплектующих для компьютеров — он увеличился практически на 3/4 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Также Андрей Воробьев рассказал о развитии индустриальных парков.

Сейчас их в Подмосковье — 70, там работают 1,5 тыс. предприятий. Каждый год в индустриальные парки приходят порядка 100 новых резидентов.

Глава региона пояснил, что смысл создания индустриальных парков заключается в том, что инвестор приходит на все готовое. Там есть электричество, газ, удобная инфраструктура.

Кроме того, Воробьев отметил, что благодаря федеральной поддержке в Подмосковье активно развиваются особые экономические зоны (ОЭЗ). Сейчас их в регионе всего пять.

В ОЭЗ работают преимущественно высокотехнологичные компании — производители микроэлектроники, лекарств, медицинского оборудования.

Важным слагаемым в развитии бизнеса Андрея Воробьев назвал устранение бюрократических барьеров.

«Это разрешение на строительство, получение техусловий и много другое. У нас этим занимается один офис — Центр содействия строительству. Ты туда приходишь и через непродолжительное время получаешь все необходимые документы, чтобы выйти на стройку. Когда мы начинали, этот срок составлял 3 года, а сейчас — всего 8 месяцев», — рассказал глава региона.

Он отметил, что подмосковные власти стараются сделать все возможное для развития малого и среднего бизнеса.

«У нас в бюджете доля доходов от деятельности МСП — 30%. И четверть валового регионального продукта — это тоже малый и средний бизнес. Поэтому внимание, забота, клиентоориентированность имеют для нас принципиально важное значение. Это касается и тех, кто задействован в обрабатывающей промышленности», — отметил Андрей Воробьев.

Губернатор добавил, что большую роль в достижении результата сыграли меры национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».