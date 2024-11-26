В Яндекс Лавке рассказали, как контролируют качество продуктов

Команда сервиса Яндекс Лавка раскрыла собственные регламенты по качеству продуктов в представленной «Настольной книге поставщика». Об этом сообщили представители компании на конференции Яндекс Лавки «В чем соль».

В руководстве по контролю качества, составленном экспертами сервиса на базе государственных стандартов, изложено, как сервис контролирует качество товаров: какие требования предъявляет поставщикам и как сам заботится о качестве товаров на пути от поставщика до двери клиента.

Документ выложен в открытый доступ на сайте Лавки в разделе «Поставщику». Его может взять себе за стандарт предприятие любого масштаба.

В основе материала — государственные стандарты и требования Лавки к поставщикам. Собственные проверки сервиса касаются потребительских свойств товаров (вкусу, спелости, цвету) и пищевой безопасности. Например, чек-листы самооценки, разработанные специалистами сервиса, могут помочь оценить уровень пищевой безопасности производственной площадки, или примеры формы спецификаций по качеству на товары, по которым производится приемка товара при поступлении в сеть.

Кроме проверки поставщиков Яндекс Лавка разработала свой подход к сохранности качества на пути товара от поставщика до двери клиента. Все эти этапы также описаны в документе: как контролируется хранение продуктов на распределительных центрах и в дарксторах, как обеспечивается безопасная перевозка продуктов клиенту и пр.

Директор по качеству Яндекс Лавки Егор Федулкин отметил, что компания всегда готова делиться экспертизой.

«Мы верим, что стандарты позволят сделать рынок лучше. Поэтому производства, которые в каких-то моментах не дотягивали до наших требований, мы консультировали и помогали устранить несоответствия-блокеры. Теперь мы решили поделиться знаниями не только с партнерами, но и всем рынком», — заявил он.