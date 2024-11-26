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На Wildberries & Russ появится продажа услуг

Wildberries & Russ запустит набор сервисов для решения повседневных задач

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Unsplash

На платформе Wildberries появятся пакеты услуг для решения повседневных задач пользователей, сообщила глава объединенной компании Wildberries и Russ Татьяна Ким.

В настоящее время пакеты услуг запущены в тестовом режиме.

Татьяна Ким отметила, что в пакеты услуг войдут наборы сервисов, которые будут полезны пользователям в различных жизненных ситуациях.

«Мы стремимся не просто давать доступ к товарам миллионам наших покупателей, но и быть помощником в решении их повседневных задач. Запуск пакетов услуг на нашей платформе – это важный шаг на этом пути», — рассказала она.

На данный момент на платформе работает пакет услуг «Помощь в дороге», в который входят юридические консультации, круглосуточная дистанционная помощь по вопросам технических неисправностей, службы технической помощи на дороге и эвакуация автомобиля.

Ким добавила, что в будущем на платформе запустят еще несколько пакетов услуг, среди которых «Здоровый образ жизни», «Забота о питомцах» и другие.

Доступные услуги покупатели смогут найти в личном профиле на Wildberries в разделе «Пакеты услуг». В будущем пакеты услуг будут предлагаться контекстно при просмотре товаров определенной категории.

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