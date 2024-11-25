«Альфа НПФ» начал оформлять договоры по программе долгосрочных сбережений

Негосударственный пенсионный фонд «Альфа НПФ» с 25 ноября начал оформлять договоры по программе долгосрочных сбережений. Об этом сообщает пресс-служба Альфа-Банка

Также фонд запустил предложил клиентам Alfa Only при открытии программы долгосрочных сбережений полис инвестиционного страхования жизни с гарантированной ставкой доходности 29%.

Как отметила гендиректор «Альфа НПФ» Лариса Горчаковская, задача была реализована совместно с Альфа-Банком и «АльфаСтрахование-Жизнь» за три месяца.

«Мы собрали профессиональную команду фонда, подготовили регуляторную и методологическую базы, выстроили ИТ-инфраструктуру, провели обучение с сотрудниками и разработали эксклюзивное предложение с повышенной доходностью для клиентов», — уточнила она.

По ее словам, в следующем году планируется кратно увеличить объемы продаж, а также развить линейки комбинированных предложений для всех клиентов.

Отмечается, что сейчас оформить программу долгосрочных сбережений договор можно во всех отделениях Альфа-Банка. При этом в начале декабря оформление станет доступно в приложении банка и Альфа-Онлайн.