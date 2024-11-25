Для российских предпринимателей проведут неделю Альфа-Выгоды

В рамках «черной пятницы» владельцы малого бизнеса могут получить полгода бесплатного обслуживания в Альфа-Банке, бесплатные платежи и переводы, 1% на эквайринг, а также бесплатный валютный контроль. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что этими возможностями могут воспользоваться те предприниматели, которые откроют счет для бизнеса в Альфа-Банке до 30 ноября.

Если счет уже есть, клиентам малого бизнеса дадут возможность открыть депозиты по повышенным ставкам.

Директор малого и микробизнеса Альфа-Банка Денис Осин подчеркнул, что предприниматели смогут получить сразу несколько предложений одновременно, и они сами решат, на чем им сэкономить.