Основатель ГК «Дело» предложил России выходить на новые логистические рынки 

России надо покорять новые логистические рынки, которые еще не поделены другими странами, заявил основатель и председатель совета директоров группы компаний «Дело» Сергей Шишкарев в рамках пленарного заседания Транспортной недели в Москве.



«Я имею в виду рынки Азии, африканских стран – Танзании, в частности. Это Малайзия, Шри-Ланка, Вьетнам, Индия», — перечислил он.



По мнению Шишкарева, особое внимание стоит обратить на Египет, который является постоянным покупателем российского зерна. Это позволит России получить дополнительные логистические площади в Красном море.



Шишкарев добавил, что тема транспортных коридоров все чаще обсуждается на самом высоком уровне.



«Индия, Китай, Саудовская Аравия, Арабские Эмираты – это как раз те точки входа или точки завершения транспортных логистических цепочек Российской Федерации, это коридор Север-Юг по трем маршрутам», — отметил он.



Основатель ГК «Дело» призвал организовать внутри БРИКС бесшовную логистику, в том числе с применением цифровых технологий и новых сервисов. По его словам, цифровизация транспортных потоков позволит снизить стоимость товаров для конечных потребителей.



«Экономика будет получать дополнительные стимулы в своем развитии, потому что транспортная составляющая в связи с увеличением скорости будет меньше в конечной стоимости товара», — заключил он.

Напомним, ГК «Дело» принимает участие в разработке и создании Национальной цифровой транспортно-логистической платформы РФ (НЦТЛП), которая объединит цифровые логистические сервисы грузоперевозчиков на одной платформе.