Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Основатель ГК «Дело» предложил России выходить на новые логистические рынки 

Глава ГК «Дело» Шишкарев призвал Россию покорять рынки Азии и Африки

close
ГК «Дело»

России надо покорять новые логистические рынки, которые еще не поделены другими странами, заявил основатель и председатель совета директоров группы компаний «Дело» Сергей Шишкарев в рамках пленарного заседания Транспортной недели в Москве. 
 
«Я имею в виду рынки Азии, африканских стран – Танзании, в частности. Это Малайзия, Шри-Ланка, Вьетнам, Индия», — перечислил он. 
 
По мнению Шишкарева, особое внимание стоит обратить на Египет, который является постоянным покупателем российского зерна. Это позволит России получить дополнительные логистические площади в Красном море. 
 
Шишкарев добавил, что тема транспортных коридоров все чаще обсуждается на самом высоком уровне. 
 
«Индия, Китай, Саудовская Аравия, Арабские Эмираты – это как раз те точки входа или точки завершения транспортных логистических цепочек Российской Федерации, это коридор Север-Юг по трем маршрутам», — отметил он. 
 
Основатель ГК «Дело» призвал организовать внутри БРИКС бесшовную логистику, в том числе с применением цифровых технологий и новых сервисов. По его словам, цифровизация транспортных потоков позволит снизить стоимость товаров для конечных потребителей. 
 
«Экономика будет получать дополнительные стимулы в своем развитии, потому что транспортная составляющая в связи с увеличением скорости будет меньше в конечной стоимости товара», — заключил он.

Напомним, ГК «Дело» принимает участие в разработке и создании Национальной цифровой транспортно-логистической платформы РФ (НЦТЛП), которая объединит цифровые логистические сервисы грузоперевозчиков на одной платформе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами