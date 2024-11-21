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В Кемеровской области открыли новый топливный терминал

«Газпром нефть» запустила топливный терминал в Сибири

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Ксения Игуминова

«Газпром нефть» открыла в Кемеровской области новый топливный терминал, способный обеспечить поставку в регион около 600 тыс. тонн нефтепродуктов ежегодно, сообщает пресс- служба компании.

Новый терминал оснащен российским оборудованием для хранения, приема и отгрузки топлива. Также на территории комплекса установили автоматизированные эстакады с системой герметичной подачи бензина и дизельного топлива, а цифровые датчики анализируют показатели моторного топлива в онлайн-режиме.

Как отметил директор по региональным продажам «Газпром нефти» Дмитрий Шепельский, топливный терминал был построен в рекордные сроки (за 2 года).

«На сегодняшний день кемеровский терминал — наиболее технически оснащенный в Сибири», — рассказал он.

По словам губернатора Кемеровской области Ильи Середюка, новый топливный терминал является одним из крупнейших инвестиционных проектов энергетики Кузбасса.

«Кемеровский терминал «Газпром нефти» — четвертый в России и первый в Сибири, оснащенный по последнему слову техники. Ежегодно через него наш регион будет получать каждый третий литр бензина и дизельного топлива», — отметил губернатор.

Он добавил, что комплекс позволит сформировать стратегический запас топлива, которое будет поставляться для нужд розничных сетей заправочных станций и для оптовиков.

Терминал в Кемеровской области стал четвертым современным объектом топливно-логистической сети «Газпром нефти». Ранее компания ввела в эксплуатацию комплексы в Ленинградской, Свердловской и Тюменской областях.

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