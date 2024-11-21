Москва вошла в мировой топ-5 по количеству миллиардеров

В 2023 году Москва вошла в топ-5 мировых мегаполисов с наибольшим количеством долларовых миллиардеров. Об этом со ссылкой на данные исследовательской компании Altrata сообщает «Коммерсантъ».

По подсчетам Altrata, в 2023 году в российской столице проживали 77 долларовых миллиардеров. Совсем немного ее опередил Лондон (78 миллиардеров). Далее в порядке возрастания следуют Сан-Франциско (87), Гонконг (107) и Нью-Йорк (144).

В исследовании отмечается, что в прошлом году миллиардеров стало больше на 4%, составив рекордные 3323 человека, а их совокупное состояние выросло на 9%, до также рекордных $12,1 трлн.

В России число миллиардеров выросло за год на 5,4%, составив 118 человек.

Больше всего миллиардеров проживает в США, Великобритании, Германии и Индии. Россия — на шестом месте.

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