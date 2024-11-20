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Альфа-Банк выплатит 30 млн рублей студентам по стипендиальной программе

Альфа-Банк объявил о старте приема заявок на участие в проекте Альфа-Шанс

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Пресс-служба Альфа-Банка

Альфа-Банк объявил о старте приема заявок на участие в стипендиальной программе по поддержке талантливых студентов Альфа-Шанс, сообщает пресс-служба банка.

Как уточнили в кредитной организации, в этом году на реализацию 100 лучших идей будут выделены гранты в размере 300 тыс. рублей, которые можно будет потратить на развитие. Например, можно будет купить мощный компьютер с 3D-графикой, реализовать собственный проект или отправиться в образовательную поездку.

«Иногда, для того чтобы стать лучшим в любимой профессии, не хватает одной прозаичной вещи — денег», — отметил HR-директор Альфа-Банка Марат Исмагулов.

Он подчеркнул, что грант от Альфа-Банка может стать отправной точкой для многих одаренных студентов, которые мечтают реализовать свои смелые идеи.

«Мы рады поддержать их на пути к успеху и становлению лучшими в своих областях», — добавил Исмагулов.

Стать участником программы может любой студент российского государственного вуза начиная со 2 курса. При этом ограничений по специализации в программе нет. Прием заявок на сайте банка продлится до 29 декабря 2024 года.

Отмечается, что победители будут определены экспертным жюри в апреле следующего года. Лауреаты программы смогут пройти оплачиваемую стажировку в Альфа-Банке, а также поучаствовать в специальных мероприятиях для комьюнити победителей Альфа-Шанса.

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