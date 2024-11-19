Финансовый аналитик оценил результаты работы МТС за 3 квартал 2024 года

Выручка группы МТС в 3 квартале 2024 года увеличилась на 15,3% год к году, до 180,4 млрд рублей, следует из отчета компании.

Отмечается, что выручка от услуг связи с июля по сентябрь текущего года выросла на 6,8% год к году, до 119,8 млрд рублей. Из них 77,8 млрд рублей приходится на услуги связи в сегменте b2c. Рост в этом направлении составил 8,2%. В свою очередь, выручка от оказания услуг связи в сегментах b2b и b2g увеличилась на 10,1%, до 22,7 млрд рублей.

Президент и председатель правления МТС Вячеслав Николаев заявил, что компания «демонстрирует стабильную работу в условиях меняющейся внешней ситуации».

В частности, он отметил, что бизнес Adtech продолжает сохранять высокие темпы роста за счет расширения продуктового портфеля, наращивания рекламного инвентаря и увеличения клиентской базы.

Николаев уточнил, что рост доходов в этом направлении составил 55,6% и достиг 15 млрд рублей.

Инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов назвал представленный компанией МТС отчет сильным, отметив, что группа развивается «достаточно динамично».

«Базовый телеком усиливает синергию с другими экосистемными направлениями. Особенно растут подразделения финтеха и рекламных технологий компании», — констатировал финансовый аналитик.

Он уточнил, что высокий темп роста доходов в отчетном квартале обусловлен ростом доходов от базовых телеком-услуг, ростом продаж в розничном бизнесе, ростом розничного кредитного портфеля, процентных и комиссионных доходов МТС Банка, а также развитием рекламного бизнеса Adtech.

При этом аналитик заявил, что процентные расходы оказывают давление на прибыль, и «компания представит скорректированную стратегию с учетом жесткой денежно-кредитной политики Центробанка».

«Но в целом результаты достаточно хорошие и уверенные», — подытожил эксперт.